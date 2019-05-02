Кличко выступит на вечере памяти сенатора Маккейна

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко в мае посетит США

В начале мая по приглашению Международного республиканского института (IRI) мэр Киева Виталий Кличко посетит Вашингтон, США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Как сообщается, Кличко примет участие и выступит на торжественном мероприятии, посвященном чествованию памяти сенатора Джона Маккейна. Кроме Кличко на вечере выступят известные американские политики.

Во время церемонии сенатора, который возглавлял IRI в течение 25 лет, посмертно наградят знаком отличия Национального фонда развития демократии (США).

Также на мероприятии вручат специальную премию Международного республиканского института, которой в этом году IRI отметил народ Венесуэлы за стремление к свободе и демократии.

Во время визита в США мэр Киева встретится также со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, руководством USAID, руководителями Международного республиканского института и другими влиятельными американскими политиками.