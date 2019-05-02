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Кличко виступить на вечорі вшанування пам‘яті сенатора Маккейна

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 12:22
Кличко виступить на вечорі вшанування пам‘яті сенатора Маккейна
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко у травні відвідає США

На початку травня на запрошення Міжнародного республіканського інституту (IRI) мер Києва Віталій Кличко відвідає Вашингтон, США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Як повідомляється, Кличко візьме участь та виступить на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора Джона Маккейна. Окрім Кличка на вечорі виступлять відомі американські політики. 

Під час церемонії сенатора, який очолював IRI протягом 25 років, посмертно нагородять відзнакою Національного фонду розвитку демократії (США). 

Також на заході вручать спеціальну премію Міжнародного республіканського інституту, якою цього року IRI відзначив народ Венесуели за прагнення до свободи та демократії.

Під час візиту до США мер Києва зустрінеться також зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, керівництвом USAID, керівниками Міжнародного республіканського інституту та іншими впливовими американськими політиками.

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