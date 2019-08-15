Кличко выиграл еще один раунд в борьбе за сохранение прав киевлян, - эксперт

Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Эксперт прокомментировал отказ правительства рассматривать увольнение Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл важный раунд в борьбе за сохранение прав киевлян на местное самоуправление. Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко в социальной сети Facebook.

«Сегодня Виталий Кличко выиграл важный раунд в борьбе за сохранение своих полномочий руководителя Киевской городской государственной администрации. Удалось это благодаря Правительству Владимира Гройсмана. И сам премьер, и Кабинет министров отказались рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА», - отметил Владимир Фесенко.

По его словам, такое решение Кабмина направлено на помощь Кличко в деле защиты прав киевлян на полноценное самоуправление.

«Это не просто акт солидарности с мэром Киева, это защита права киевлян выбирать мэра с полноценными полномочиями. Для Владимира Гройсмана это также и борьба за сохранение и продолжение реформы децентрализации. В этом контексте заслуживает внимания инициатива Гройсмана о необходимости в принятии новой редакции закона о столице Украины, который бы обеспечил и полноценные полномочия мэра Киева, и механизмы функциональной реализации интересов государства в столице Украины», - уточнил политолог.

Политический эксперт считает, что в стране должна продолжаться реформа децентрализации.

«Иначе говоря, надо найти оптимальный баланс между местным самоуправлением, которое должно быть в Киеве, и его функциональным взаимодействием с системой государственного управления. И это можно сделать через продолжение реформы децентрализации. И как бы ни относились в команде президента Владимира Зеленского к Кличко, надо исходить из общих общественных интересов, а не банальной политической конъюнктуры», - резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, что 14 августа Кабмин отказался рассматривать представление председателя Офиса президента Андрея Богдана относительно увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.