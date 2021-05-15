Кличко встретился с послами 20 европейских стран на открытии Дня Европы в Украине

В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава представительства Европейского Союза в Украине, председатель Дунайской комиссии, послы 20 стран Европейского Союза и государств Дунайской комиссии.

"Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника - "Дунайский путь в Европейский Союз" - определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина избрана главой "Дунайской комиссии". Это - новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе, - сказал Кличко.

Он напомнил, что сегодня также отмечают Международный день семьи. "А в символическом смысле семья для Украины - это большая европейская семья", - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что городские власти ежедневно работает, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.

"Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева - Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград - невозможно представить без славного Дуная - артерии, соединяющей наши страны и города.

"Соединяют их и общие ценности - справедливости, закона, достоинства и демократии. И цель, ради которой украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина - это Европа! А Киев - европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине", - резюмировал Виталий Кличко.