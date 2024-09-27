Кличко вручив сертифікати на житло учасникам бойових дій та родинам загиблих героїв

"Вручив ще 67 сертифікатів на квартири учасникам бойових дій, військовим, які отримали інвалідність на війні, та родинам загиблих Героїв. Житло закупили за кошти бюджету міста. У 2023-му столиця придбала 107 квартир у будинку на пр. Академіка Глушкова. Саме у ньому — житло, сертифікати на яке військові та їхні родини сьогодні отримали. Будинок готовий до заселення, у квартирах зроблений ремонт", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що загалом цього року місто надало учасникам бойових дій та родинам загиблих 121 сертифікат на житло. А також 88 квартир столиця оплатила на умовах співфінансування 50/50.

"Понад 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. Київ продовжує піклуватися про наших захисників. І забезпечення їх житлом – важливе питання для міста. Наразі в черзі на отримання житла в столиці перебувають майже 6 тисяч військових та членів родин загиблих Героїв. На законодавчому рівні держава закріпила їхнє право на отримання житла. Але реалізувати його вони не мають можливості. Тому Київ не стоїть осторонь", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Віталія Кличка киянам-захисникам, які отримали поранення, додатково до державних виплат буде виплачуватися одноразова допомога від міста в сумі 45 тисяч грн. За це рішення Київрада проголосувала 19 вересня.