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Кличко вручив сертифікати на житло учасникам бойових дій та родинам загиблих героїв

П'ятниця 27 вересня 2024 17:39
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Кличко вручив сертифікати на житло учасникам бойових дій та родинам загиблих героїв Фото: Кличко вручив сертифікати на житло учасникам бойових дій та родинам загиблих героїв (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив сертифікати на квартири учасникам бойових дій, військовим, які отримали інвалідність, та родинам загиблих Героїв. Квартири було придбано за кошти бюджету міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Вручив ще 67 сертифікатів на квартири учасникам бойових дій, військовим, які отримали інвалідність на війні, та родинам загиблих Героїв. Житло закупили за кошти бюджету міста. У 2023-му столиця придбала 107 квартир у будинку на пр. Академіка Глушкова. Саме у ньому — житло, сертифікати на яке військові та їхні родини сьогодні отримали. Будинок готовий до заселення, у квартирах зроблений ремонт", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що загалом цього року місто надало учасникам бойових дій та родинам загиблих 121 сертифікат на житло. А також 88 квартир столиця оплатила на умовах співфінансування 50/50.

"Понад 100 тисяч киян та киянок боронять Україну на фронті. Київ продовжує піклуватися про наших захисників. І забезпечення їх житлом – важливе питання для міста. Наразі в черзі на отримання житла в столиці перебувають майже 6 тисяч військових та членів родин загиблих Героїв. На законодавчому рівні держава закріпила їхнє право на отримання житла. Але реалізувати його вони не мають можливості. Тому Київ не стоїть осторонь", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Віталія Кличка киянам-захисникам, які отримали поранення, додатково до державних виплат буде виплачуватися одноразова допомога від міста в сумі 45 тисяч грн. За це рішення Київрада проголосувала 19 вересня.

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Віталий Кличко Київ
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