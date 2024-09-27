Кличко вручил сертификаты на жилье участникам боевых действий и семьям погибших героев

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил сертификаты на квартиры участникам боевых действий, получившим инвалидность военным и семьям погибших Героев. Квартиры были приобретены на средства бюджета города.

"Вручил еще 67 сертификатов на квартиры участникам боевых действий, военным, которые получили инвалидность на войне, и семьям погибших Героев. Жилье закупили за счет бюджета города. В 2023-м столица приобрела 107 квартир в доме на пр. Академика Глушкова. Именно в нем - жилье, сертификаты на которое военные и их семьи сегодня получили. Дом готов к заселению, в квартирах сделан ремонт", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в общей сложности в этом году город выдал участникам боевых действий и семьям погибших 121 сертификат на жилье. А также 88 квартир столица оплатила на условиях софинансирования 50/50.

"Более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают Украину на фронте. Киев продолжает заботиться о наших защитниках. И обеспечение их жильем – важный вопрос для города. Сейчас в очереди на получение жилья в столице находятся почти 6 тысяч военных и членов семей погибших Героев. На законодательном уровне государство закрепило их право на получение жилья. Но реализовать его у них нет возможности. Поэтому Киев не стоит в стороне", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко киевлянам-защитникам, которые получили ранения, в дополнение к государственным выплатам будет выплачиваться единоразовая помощь от города в сумме 45 000 грн. За это решение Киевсовет проголосовал 19 сентября.