Кличко вручив нагороди захисникам до другої річниці звільнення Київської області

"Сьогодні, в другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів, вручив відзнаки від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава" військовим 23-го Окремого стрілецького батальйону, які захищали Київ та область. Вранці 24 лютого 2022 року до його лав стали добровольці. І вже 28-го отримали перше бойове розпорядження по обороні Києва. Далі були Дмитрівка, Забуччя, західні околиці Ірпеня. Нині батальйон захищає Україну на Донбасі", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також оприлюднив деякі цифри, що стосуються періоду окупації Київщини.

"Військові дії на Київщині тривали понад місяць. Ворог стояв впритул до столиці. 15 громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів опинилися під окупацією. 270 населених пунктів. За той час окупанти вбили майже 1400 мирних мешканців Київщини. В тому числі - 38 дітей. 280 людей досі вважаються зниклими безвісти. А Буча стала для всього світу страшним свідченням звірств і варварства російського агресора", - наголосив Кличко.

Звільнення Київщини показало, що Україна здатна битися за свою волю і перемагати, підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ активно допомагав у відновленні постраждалих громад Київської області.

Зокрема, у жовтні 2022 року Київрада виділила 235 млн гривень на відбудову 8 громад Київської області, а в листопаді - 215 млн гривень на відбудову двох громад Київської області та інших постраждалих регіонів.