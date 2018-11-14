Кличко: впервые за несколько десятилетий родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием

Фото: проверка ремонтных работ в Киевском роддоме №2 (kiev.klichko.org)

Кличко проверил ремонтные работы в Киевском роддоме №2

Впервые за несколько десятилетий все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время проверки ремонтных работ в Киевском роддоме №2, передает пресс-служба городского председателя.

По его словам, только в течение последних двух лет на содержание детских больниц и родильных домов столица выделила более полутора миллиарда гривен. Из них в этом году – почти 800 миллионов.

Кроме того, в рамках городской целевой программы "Здоровье киевлян" на охрану материнства и детства в 2017-2018 году было приобретено медикаментов на 110 миллионов. Более 400 миллионов потрачено на закупку современного оборудования.

"В Киеве, первом среди украинских городов, введена система раннего скрининга новорожденных детей на выявление недостатков слуха. Благодаря закупленной и установленной в Перинатальном центре ретинальной камере стало возможным раннее выявление патологий зрения у новорожденных. Диагностика и операционные вмешательства проходят в Перинатальном центре в первые же дни жизни ребенка. Мы закупили современные аппараты УЗИ, приобрели современное оборудование для оказания помощи недоношенным детям. Впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием", - сказал мэр.

Он также отметил, что в течение 2017-2018 годов более 330 миллионов гривен направили на ремонты и реконструкцию детских медучреждений и роддомов.

В частности, у Киевского роддома №2 были установлены резервные источники питания, которые в экстренных случаях могут долго поддерживать деятельность учреждения. Капитально отремонтировали бактериологическую лабораторию, крышу помещения. Медучреждение рассчитано на 190 коек. За год здесь принимают более 5 тысяч родов. А лечение в стационаре получают почти 10 тысяч женщин.

Как заявил Кличко, в планах на следующий год – провести работы по термосанации помещения. Это будет стоить городу 25 миллионов гривен.

"Это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем экономить на потреблении тепла. Чтобы обеспечить комфорт пациентов. Родильный дом №2 обслуживает жителей Подольского, Оболонского, Деснянского и Голосеевского районов. Но, при необходимости, принимает женщин из других районов. Здесь действует единственное в столице отделение медицины плода. Работают высококвалифицированные профессионалы, которые с помощью современного оборудования, могут оказывать неотложную помощь еще нерожденным деткам и новорожденным младенцам. Поэтому мое поручение в профильных заместителей и начальников департаментов – держать вопросы осуществления термсанации на контроле", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что для столичной власти реформирование здравоохранения является одним из приоритетов. В 2018 году расходы на медицину в бюджете столицы существенно увеличили - до 9,1 млрд грн. Значительная часть средств предусмотрена на капитальные ремонты и оснащение больниц, закупку современного оборудования.