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Кличко и Волкер презентовали американский университет в Киеве

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Киев, Пятница 25 июня 2021 15:29
Кличко и Волкер презентовали американский университет в Киеве Фото: Кличко и Волкер презентовали американский университет в Киеве (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Вскоре в Киеве появится университет мирового уровня - "Американ Юниверсити Киев" (АЮК) в партнерстве с Университетом штата Аризона (ASU).

Об этом сообщил представитель партии "УДАР" Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Наши дети, которые хотят получить западное образование, но не всегда имеют возможность поехать за границу, скоро получат такую возможность в Киеве. Вскоре в городе появится университет мирового уровня – "Американ Юниверсити Киев" (АЮК) в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который занимает первое место по инновациям среди университетов США. Новый ВУЗ будет располагаться в здании речного вокзала на Почтовой площади", - отметил Белоцерковец.

На презентации нового вуза выступил мэр Киева Виталий Кличко, который отметил, что город полностью поддерживает этот проект.

Кличко и Волкер презентовали американский университет в Киеве

"Образование - это ключ к жизни. Многие ребята мечтают получить американское образование. С сегодняшнего дня они имеют возможность не ехать в США за образованием, а получить его здесь, в Украине. Это прекрасная идея, замечательный проект, который имеет полную поддержку киевской власти", - заявил Кличко.

Как отметил Белоцерковец, к проекту привлечен ряд инвесторов - как с американской, так и украинской стороны. Американских инвесторов представляет Курт Волкер, который также принял участие в презентации.

Ожидается, что после реставрации исторического здания уже в следующем учебном году университет примет первых студентов.

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Киев университет Курт Волкер
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