Кличко та Волкер презентували американський університет у Києві

"Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня - "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі", - зазначив Білоцерковець.

На презентації нового вишу виступив мер Києва Віталій Кличко, який наголосив, що місто повністю підтримуватиме цей проект.

"Освіта - це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Від сьогодні вони мають можливість не їхати до США по освіту, а отримати її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проект, який має повну підтримку київської влади", - заявив Кличко.

Як зазначив Білоцерковець, до проекту залучена низка інвесторів - як з американської, так і української сторони. Американських інвесторів представляє Курт Волкер, який також взяв участь у презентації.