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Кличко візьме участь у Саміті мерів європейських міст

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення мера Парижа Анн Ідальго візьме участь у Саміті мерів європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА.

Саміт мерів відбудеться 3-4 травня в Парижі і буде приурочений до Дня Європи.

"Спілкування та дискусії мерів будуть зосереджені на викликах і можливостях, з якими стикаються європейські міста. Зокрема, напередодні виборів до Європарламенту та на тлі зростаючого ультраправого популізму. Відкритий діалог необхідний для зміцнення демократичних цінностей, партнерства та взаємопідтримки міст", - йдеться у повідомленні.

В КМДА наголошують, що для Києва участь у заході - це можливість наголосити на необхідності посилення військової та гуманітарної допомоги Україні та її столиці. На необхідності підтримки європейських прагнень України, яка бʼється сьогодні не тільки за свою державу, а й за демократію та безпеку в усій Європі.

Участь у Саміті візьмуть мери Парижа, Копенгагена, Рейкʼявіка, Стамбула, Афін, Загреба, Тирани та Сараєво. А також представники міської влади Амстердама, Відня, Стокгольма, Мюнхена, Барселони та інших європейських міст.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Польщі з мером Кракова Яцеком Майхровським. Також Кличко зустрічався в Братиславі з мером словацької столиці Матушем Валло. Говорили про подальшу допомогу Києву та Україні.

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Віталий Кличко