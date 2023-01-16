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Кличко виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Фото: Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться з 16 до 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Віталій Кличко та його брат Володимир, зокрема, візьмуть участь у відкритті Форуму та у стратегічній сесії "Відбудова України". Зустрінуться з віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком і президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, європейськими політиками та представниками великого світового бізнесу, які готові допомагати Києву та Україні у відбудові та модернізації. Також мер Києва візьме участь у неформальній зустрічі лідерів світової економіки "Підготовка до нової геополітичної ери", де, зокрема, обговорять відновлення миру та порядку, необхідну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Основними темами Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього року стануть наслідки війни в Україні та наслідки пандемії коронавірусу у світі, енергетична та продовольча кризи, подолання нинішньої високої інфляції, низького зростання та боргової економіки, використання новітніх технологій, вирішення проблеми соціальної вразливості, а також - подолання геополітичних ризиків, що постали перед світом.

Очікується, що участь у цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі візьме рекордна кількість глав держав та урядів. А також - представників громадянського суспільства та великого бізнесу. Загалом форум має зібрати понад 2700 учасників зі 130 країн світу.

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Давос