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Кличко відвідав реабілітаційний центр "Титанові" та провів тренування для поранених бійців

Четвер 09 січня 2025 15:11
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Кличко відвідав реабілітаційний центр "Титанові" та провів тренування для поранених бійців Фото: Володимир Кличко (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Володимир Кличко відвідав поранених захисників, які проходять реабілітацію в центрі "Титанові", і на їхнє прохання провів для них тренування.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Володимир відвідав ветеранів в протезно-реабілітаційному центрі "Титанові" на їх запрошення. Поспілкувався та провів тренування для українських героїв з ампутаціями, які сьогодні проходять реабілітацію. Володимир підкреслив, що дуже важливий комплексний підхід до відновлення та адаптації ветеранів. Основою є ментальне здоров’я, правильна мотивація, яка допомагає подолати навіть найскладніші виклики, чітка мета. І після цього варто братися за фізичні тренування", - розповів Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що у центрі "Титанові" ветерани щодня працюють над собою, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, щоб повернутися до повноцінного життя.

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року Віталій Кличко відвідав центр реабілітації та біонічного протезування "Титанові" у Києві та поспілкувався з пораненими. Обговорювали в тому числі створення робочих місць для ветеранів, питання безбар’єрності та забезпечення житлом захисників України.

Також повідомлялося, що в Києві завершується облаштування сучасного центру протезування, який створено на базі однієї з міських лікарень за підтримки мерії Берліна.

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Віталий Кличко
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