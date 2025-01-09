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Кличко посетил реабилитационный центр "Титановые" и провел тренировку для раненых бойцов

Четверг 09 января 2025 15:11
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Кличко посетил реабилитационный центр "Титановые" и провел тренировку для раненых бойцов Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Владимир Кличко посетил раненых защитников, которые проходят реабилитацию в центре "Титанов", и по их просьбе провел для них тренировку.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Владимир посетил ветеранов в протезно-реабилитационном центре "Титановые" по их приглашению. Пообщался и провел тренировки для украинских героев с ампутациями, которые сегодня проходят реабилитацию. Владимир подчеркнул, что очень важен комплексный подход к восстановлению и адаптации ветеранов. Основой является ментальное здоровье, правильная мотивация, которая помогает преодолеть даже самые сложные вызовы, четкая цель. И после этого стоит браться за физические тренировки", - рассказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в центре "Титан" ветераны ежедневно работают над собой, получают психологическую и физическую реабилитацию, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года Виталий Кличко посетил центр реабилитации и бионического протезирования "Титановые" в Киеве и пообщался с ранеными. Обсуждали в том числе создание рабочих мест для ветеранов, вопросы безбарьерности и обеспечения жильем защитников Украины.

Также сообщалось, что в Киеве завершается обустройство современного центра протезирования, который создан на базе одной из городских больниц при поддержке мэрии Берлина.

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Виталий Кличко
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