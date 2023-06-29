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Кличко відвідав поранених у реабілітаційному центрі

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Четвер 29 червня 2023 18:08
Кличко відвідав поранених у реабілітаційному центрі Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко під час поїздки у Львів виступив на Lviv Urban Forum та відвідав новий реабілітаційний центр для поранених українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Архітектори, урбаністи, фахівці зі сталого розвитку міських територій з різних країн світу, науковці, представники міжнародних організацій, що допомагають українським містам. А також - мери та представники українських і європейських міст обговорюють, як відроджувати наші міста після війни. Йдеться, зокрема, про трансформацію міського середовища за сучасними стандартами архітектури, інновацій, комфорту та інклюзивності. І особлива увага - міжмуніципальному партнерству та обміну кращим досвідом і практиками", - повідомив Кличко.

Також Кличко завітав до поранених бійців, які проходять реабілітацію у новому центрі "Незламні" у Львові.

"Відвідав великий сучасний реабілітаційний центр "Незламні", який навесні цього року відкрили у Львові. Андрій Садовий провів по поверхах і відділеннях клініки, показав найновіше обладнання та розповів про можливості клініки. Також поспілкувався з хлопцями та дівчатами, які проходять реабілітацію та протезування", - зазначив Кличко.

Кличко відвідав поранених у реабілітаційному центрі

Він наголосив, що Київ також сьогодні робить все, аби забезпечити наших захисників необхідною допомогою.

Раніше повідомлялося, що на Київському безпековому форумі у травні цього року Віталій Кличко наголосив на важливості плану відновлення для українських міст та країни загалом. Україна вже сьогодні повинна підготувати план відновлення і бути готовою розпочати його реалізацію, щойно закінчиться війна, наголосив Кличко.

Також повідомлялося, що Київ готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Учасники та ветерани війни зможуть отримати близько 200 державних та муніципальних послуг через смартфон, за принципом "єдиного вікна", наголосив Кличко.

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