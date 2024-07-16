Кличко відвідав оновлений Центр нефрології та діалізу, що прийняв на лікування пацієнтів "Охматдиту"

Мер Києва Віталій Кличко відвідав щойно відремонтований за кошти столичної громади Київський міський центр нефрології та діалізу, де зараз проходять лікування маленькі пацієнти «Охматдиту».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Перевірив, як відремонтували КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу". За останніх 2 роки його перетворили на потужний профільний медзаклад. Місто відремонтувало всі відділення, відкрило нові. Оновили клініко-діагностичне відділення та лабораторію. Відкрили відділення загальної хірургії, трансплантації кісткового мозку. Всі вони обладнані надсучасним устаткуванням", - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що оновлений Центр нефрології та діалізу успішно проводить трансплантацію нирок дорослим та дітям. Крім того, в Центрі проходять лікування гемодіалізом понад 800 хворих, перитонеальним діалізом - 45 пацієнтів.

Після руйнування лікарні "Охматдит" понад 30 дітей було переведено на лікування до Київського центру нефрології та діалізу.

"8 липня, після масованої атаки ворога на столицю, Центр прийняв на лікування 10 дітей з відділення трансплантації кісткового мозку з лікарні «Охматдит». Та на амбулаторне лікування екстракорпоральними методами 11 діток. Також 12 маленьких пацієнтів "Охматдит" наразі в Центрі проходять лікування гемо- та перитонеальним діалізом", - повідомив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що в Києві на базі одного з лікувальних закладів створюється сучасний центр протезування для військових. Про відкриття такого центру мер Києва Віталій Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером. Триває постачання обладнання, закупленого німецькою стороною. Українські лікарі, які працюватимуть в центрі протезування, наразі проходять навчання в Німеччині.