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Кличко посетил обновленный Центр нефрологии и диализа, принявший на лечение пациентов "Охматдета"

Вторник 16 июля 2024 17:07
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Кличко посетил обновленный Центр нефрологии и диализа, принявший на лечение пациентов "Охматдета" Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко посетил только что отремонтированный за счет столичной общины Киевский городской центр нефрологии и диализа, где сейчас проходят лечение маленькие пациенты «Охматдета».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Проверил, как отремонтировали КНП "Киевский городской центр нефрологии и диализа". За последние 2 года его превратили в мощное профильное медучреждение. Город отремонтировал все отделения, открыл новые. Обновили клинико-диагностическое отделение и лабораторию. Открыли отделение общей хирургии, трансплантации костного мозга" . Все они оборудованы сверхсовременным оборудованием", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что обновленный Центр нефрологии и диализа успешно проводит трансплантацию почек взрослым и детям. Кроме того, в Центре проходят лечение гемодиализом более 800 больных, перитонеальным диализом – 45 пациентов.

После разрушения больницы "Охматдет" более 30 детей были переведены на лечение в Киевский центр нефрологии и диализа.

"8 июля, после массированной атаки врага на столицу, Центр принял на лечение 10 детей из отделения трансплантации костного мозга из больницы «Охматдет». Но на амбулаторное лечение экстракорпоральными методами 11 детей. - и перитонеальным диализом", - сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на базе одного из лечебных заведений создается современный центр протезирования для военных. Об открытии такого центра мэр Киева Виталий Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером. Продолжается снабжение оборудования, закупленного немецкой стороной. Украинские врачи, которые будут работать в центре протезирования, проходят обучение в Германии.

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Виталий Кличко
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