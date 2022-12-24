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Кличко відвідав Чернігів і подякував громаді та меру, що захистили столицю

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко відвідав Чернігів і виступив на сесії Чернігівської міської ради. Він подякував громаді Чернігова від імені усіх киян за те, що захистили від окупантів не лише своє рідне місто, але й столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіональний телеканал.

"Хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні. За вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу стійкість. Ми цінуємо і ніколи не забудемо те, що ви робите. Можете завжди розраховувати на місто Київ, на киян, які пліч-о-пліч разом з вами", - заявив Кличко.

Він також запевнив, що Київ допомагатиме у відбудові Чернігова, який постраждав від російських обстрілів.

"Чернігів по якості життя в передвоєнний час був прикладом для багатьох міст нашої країни, а також для міста Києва. І зараз боляче дивитися на зруйновані будинки, зруйновану інфраструктуру. Але переконаний в тому, що ми все відбудуємо. Спільними зусиллями, допомагаючи один одному", - зазначив Кличко.

Крім того, мер Києва звернувся до можновладців із закликом займатися політикою після перемоги і подякував меру Чернігова за принципову позицію.

"Будемо займатися політикою, чесною конкуренцією після перемоги. Зараз не повинно бути політики. Не повинно бути політичних прапорів. Сьогодні у нас один-єдиний прапор, біля якого ми повинні всі об’єднатися. Прапор України. Жовто-блакитний. Хотів би ще раз подякувати Владиславу Анатолійовичу за позицію. Вас відмітив і президент нагородою за вашу мужність в ті моменти, коли в Чернігові було дуже складно, і за те, як ви продовжуєте захищати інтереси чернігівців. Можу вас запевнити: місто Київ, Київська громада завжди знаходяться поряд", - наголосив Кличко.

Міський голова Чернігова також подякував Віталію Кличку за допомогу у відновленні Чернігова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за ініціативою Віталія Кличка Київрада в листопаді проголосувала за виділення Чернігову 100 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури. Гроші вже надійшли до Чернігова.

Ще 5 мільйонів Київ спрямував на відновлення Новгород-Сіверській, Семенівській, Гордонянській і Коропській громадам.

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КиївЧернігівВіталий Кличко