Кличко відвідав бійців на Харківському напрямі і Донбасі та передав дрони від київської громади

Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на фронті та передав вкрай необхідне обладнання – майже 500 дронів різних типів, системи РЕБ та інше оснащення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади", - повідомив Кличко.
Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав у якості благодійної допомоги 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді. Та батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.
"Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам", - наголосив Кличко.
Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ до 7,5 млрд грн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.