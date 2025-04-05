Кличко відвідав 7 бригад на Донбасі та Харківщині – привіз допомогу від громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко здійснив поїздку на фронт та передав бійцям 7 військових підрозділів допомогу від столичної громади – безпілотники, системи РЕБ та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook .

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку та на Донбасі. Встиг заїхати в 7 бригад та передати необхідне оснащення від столичної громади. Загалом – майже 3 600 дронів, які так необхідні на передовій. А також відвіз системи РЕБ та автівки. Поспілкувався і підтримав бійців", - повідомив Кличко.

Зокрема, він передав батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" НГУ понад 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронів, 440 термальних FPV, 35 систем РЕБ, 3 всюдиходи «Арго» та броньований позашляховик Humvee.

Також допомогу від киян отримали:

42 ОМБр - 400 FPV-дронів різних конфігурацій;

3 ОШБр - 1000 FPV різних типів;

28 ОМБр Лицарів зимового походу - 400 FPV-дронів;

5 ОШБр - 200 БпЛА Mavic 3 Pro та 200 FPV;

100 ОМБр - 400 FPV;

63 ОМБр - 50 Mavic 3 Pro.

"Київ продовжує допомагати нашим захисникам – і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги. Ситуація на фронті дуже складна. Бійці виснажені, але б’ються відважно й затято. Допомагаємо нашим захисникам разом", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що столиця виділила у 2025 році з міського бюджету вже понад 5,5 млрд грн на підтримку захисників.