Кличко посетил 7 бригад на Донбассе и Харьковщине - привез помощь от громады Киева
Мэр Киева Виталий Кличко совершил поездку на фронт и передал бойцам 7 военных подразделений помощь от столичной общины - беспилотники, системы РЭБ и автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Посетил наших защитников на Харьковском направлении и на Донбассе. Успел заехать в 7 бригад и передать необходимое оснащение от столичной общины. В общем - почти 3 600 дронов, которые так необходимы на передовой. А также отвез системы РЭБ и машины. Пообщался и поддержал бойцов", - сообщил Кличко.
В частности, он передал батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ более 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронов, 440 термальных FPV, 35 систем РЭБ, 3 вездехода "Арго" и бронированный внедорожник Humvee.
Также помощь от киевлян получили:
42 ОМБр - 400 FPV-дронов различных конфигураций;
3 ОШБр - 1000 FPV различных типов;
28 ОМБр Рыцарей зимнего похода - 400 FPV-дронов;
5 ОШБр - 200 БпЛА Mavic 3 Pro и 200 FPV;
100 ОМБр - 400 FPV;
63 ОМБр - 50 Mavic 3 Pro.
"Киев продолжает помогать нашим защитникам - и за средства общины, и в качестве благотворительной помощи. Ситуация на фронте очень сложная. Бойцы истощены, но сражаются отважно и упорно. Помогаем нашим защитникам вместе", - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что столица выделила в 2025 году из городского бюджета уже более 5,5 млрд грн на поддержку защитников.