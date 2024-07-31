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Кличко з "Українською командою" передав броньований позашляховик "Кобра" розвідникам

Автор: Олександр Мороз

Володимир Кличко разом з "Українською командою" передав ГУР повнопривідний броньований автомобіль "Кобра". Це вже пʼятий такий позашляховик, переданий українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу "Українська команда".

"Це вже пʼятий позашляховик, який обороняє наших хлопців – хлопців на фронті. І рятує життя. Продовжуємо працювати разом з "Українською командою" – підтримувати наших захисників. Підтримувати там, де потрібно", – зазначив Володимир Кличко.

У свою чергу, керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний подякував Володимиру Кличку та його партнерам за позашляховик.

"Українська команда" вдячна Володимиру Кличку та його партнерам, які сьогодні передали цей позашляховик Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Цей броньовик зроблений в Україні, тобто ми підтримуємо вітчизняного виробника. Наше завдання – підсилити технікою наших героїв для виконання їхніх завдань. Цей позашляховик збереже життя та здоров’я наших хлопців", – сказав Палатний.

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Віталий Кличко