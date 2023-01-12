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Кличко: укладено угоду з Варшавським метрополітеном про передачу Києву 60 вагонів метро

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Четвер 12 січня 2023 11:22
Кличко: укладено угоду з Варшавським метрополітеном про передачу Києву 60 вагонів метро Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Метрополітен Варшави безоплатно передасть Києву 60 вагонів метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Угоду укладено в межах візиту до Києва мерів чотирьох європейських міст - засновників Пакту європейських міст.

Як відомо, раніше мери Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло прибули до української столиці засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Нагадаємо, Київ приєднався до Пакту вільних міст 26 вересня 2022 року.

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Віталий Кличко Варшава метро
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