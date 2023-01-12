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Кличко: заключено соглашение с Варшавским метрополитеном о передаче Киеву 60 вагонов метро

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Четверг 12 января 2023 11:22
Кличко: заключено соглашение с Варшавским метрополитеном о передаче Киеву 60 вагонов метро Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Метрополитен Варшавы безвозмездно передаст Киеву 60 вагонов метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов - основателей Пакта европейских городов.

Как известно, ранее мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу засвидетельствовать поддержку и последующую помощь украинской столице.

Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.

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Виталий Кличко Варшава метро
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