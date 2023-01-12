Кличко: заключено соглашение с Варшавским метрополитеном о передаче Киеву 60 вагонов метро
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Метрополитен Варшавы безвозмездно передаст Киеву 60 вагонов метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов - основателей Пакта европейских городов.
Как известно, ранее мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу засвидетельствовать поддержку и последующую помощь украинской столице.
Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.