UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко терміново відправив захисникам Вовчанська 150 дронів та РЕБ

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко відправив захисникам під Вовчанськ велику партію дронів та системи РЕБ. Невдовзі вони отримають ще 350 дронів від Кличка та допомогу від громади Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Із того, що терміново назбирали і сьогодні відправляємо в якості благодійної допомоги захисникам. Зокрема, 57 мотопіхотній бригаді, яка бʼється під Вовчанськом, - 150 fpv-дронів, 4 квадрокоптери Mavic,1 систему РЕБ. Іншим підрозділам під Харків теж сьогодні вирушають 5 систем РЕБ. А найближчими днями передамо ще 350 fpv-дронів. Це те, що ми придбали-залучили за небюджетні кошти", - зазначив Віталій Кличко.

Окрім особистої допомоги мер Києва розповів також про допомогу від  столичної громади військовим підрозділам, які захищають найважчі напрямки.

"92 бригаді з бюджету міста нещодавно виділили 97 мільйонів гривень на придбання необхідної бійцям автомобільної техніки та БПЛА. Все вже закупили. Спорядження найближчими днями вирушить до захисників. Завтра передаємо 411 Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці: 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 мільйон гривень. Батальйон сьогодні тримає оборону на Донбасі, Запорізькому і Херсонському напрямках", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ цього року вже виділив з бюджету на потреби сил безпеки та оборони понад 6,5 млрд грн і планує постійно збільшувати фінансування.

Також повідомлялося, що днями Віталій Кличко передав батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України партію дронів у якості благодійної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськВіталий Кличко