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Кличко та представниця мерії Брюсселя відвідали бійців, та передали допомогу від Бельгії

Фото: Кличко та представниця мерії Брюсселя відвідали бійців, та передали допомогу від Бельгії (t.me/vitaliy_klitschkо)
Автор: Олександр Мороз

Місто-побратим Брюссель передав Києву партію допомоги для реабілітації поранених військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Київ отримав чергову партію допомоги від міста-побратима Брюсселя. 100 сучасних ліжок для реабілітації військових одній з лікарень столиці передала від мерії Брюсселя керівниця відділу міжнародних та економічних зв'язків Марі-Франс Ботт. Разом з пані Марі-Франс поспілкувалися з бійцями, які тут проходять лікування та реабілітацію", - написав Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що нещодавно за сприяння мера Брюсселя Філіппа Клоза ця лікарня отримала мобільну операційну рентген-установку (С-дугу). Та рентген-прозорий мультифункціональний операційний стіл для оперування військових зі складними бойовими травмами та цивільних громадян.

"Брюссель допомагає і в оснащенні київських медзакладів, і в стажуванні медиків. За час повномасштабної війни передали Києву, зокрема, 5 машин швидкої допомоги, 2 пожежних авто, КТ-апарат, 28 ліжок з електроприводом та матрацами для реабілітації військових, 3 000 бронежилетів для захисту медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час ліквідації наслідків російських обстрілів", - підсумував Кличко.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом і делегацією столиці Литви та обговорив подальшу співпрацю в економічній сфері й у відбудові України.

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Віталий Кличко