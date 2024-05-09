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Кличко та мер Брюсселя Клоз привезли допомогу бійцям батальйону "Свобода"

Фото: мер Києва Віталій Кличко та мери Брюселля Філіп Клоз (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз привезли військову допомогу бійцям батальйону "Свобода".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали на Київщині бійців батальйону "Свобода" 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України. Приїхали з Філіпом не з пустими руками. Мер Брюсселя передав бійцям систему РЕБ та Starlink. А я, в якості благодійної допомоги, - ще 50 FPV-дронів", - повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що батальйон "Свобода" зараз вийшов з передової на ротацію. Деякі бійці відновлюються після поранень.

Кличко подякував меру і громаді Брюсселя за допомогу і зазначив, що нове, дуже потрібне захисникам, оснащення невдовзі вирушить на Донбас.

 

Також Віталій Кличко розповів, як допомагає 4 бригаді "Рубіж" київська громада.

"4-й бригаді від початку повномасштабної війни з бюджета столиці виділили понад 500 млн грн. На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також - системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше необхідне оснащення. Також у якості благодійної допомоги передавали бійцям 4-ї бригади сотні БПЛА різного типу, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Столиця і надалі продовжить допомагати нашим захисникам", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив з бюджету на потреби сил безпеки та оборони вже понад 6,5 млрд грн. І столиця продовжує шукати можливості, щоб і надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів.

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Віталий КличкоБрюссель