Кличко: світ має зрозуміти, що зло треба знищувати, а не вести з ним "мирні переговори"

Оголосивши часткову мобілізацію в Росії, Володимир Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook .

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", - заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", - наголосив Кличко.