Кличко про справу Прокопіва: "Виглядає як театр, але на жаль – театр абсурду"

"Ця справа стосується початку військових дій. І зараз, через три роки, її витягнули і почались звинувачення. Я не хочу коментувати юридичний бік справи. Але коли людина поїхала до Івано-Франківська, о шостій годині ранку в готелі вибивають двері хлопці в шоломах, в бронеплитах, тактичних окулярах, зі зброєю… Таке враження, що вони приїхали з-під Бахмуту чи з іншого району військових дій. І під камеру вручають людині, яка ледве встигла одягнути халат, підозру. Воно виглядає як театр. Але, на жаль, театр абсурду", - заявив Віталій Кличко.

Він висловив здивування, що правоохоронці не зв’язалися із Прокопівом у Києві.

"Цього не можна було зробити в місті Києві? Він тут знаходиться постійно, бере участь у голосуваннях, нікуди не ховається", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 17 квітня правоохоронці вручили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву у справі про незаконне переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Прокопів назвав справу суто політичною, яка з’явилася в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування.

Також раніше Віталій Кличко заявляв про посилення тиску правоохоронців на міську владу Києва з метою її дискредитації та для того, щоб паралізувати життєзабезпечення столиці. Він вважає, що ця діяльність вже перетворилася на репресивну.