У Кличко сообщили об открытии парковки на 300 мест в Киеве

На улице Зоологической у столичного зоопарка обустроили парковку на 300 авто.

Об этом сообщили на официальном сайте столичной власти.

"Паркинг на улице Зоологической уже открыт и работает. Здесь смогут парковаться 300 авто", - отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он сообщил, что рядом расположен "Зоопаркинг" - современный трехэтажный парковочный комплекс на 435 мест.

"Отмечу, что наш "Зоопаркинг", который находится рядом, до строгих карантинных ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительный паркинг очень нужен для цивилизованной парковки и свободной для проезда улицы Зоологической. А значит - комфорта водителей и пешеходов", - подчеркнул Непоп.

Он добавил, что на "Зоопаркинге" и новой парковке могут оставлять авто не только посетители зоопарка, но и все желающие водители.