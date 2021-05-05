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У Кличка повідомили про відкриття паркувального майданчика на 300 місць у Києві

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 15:21
У Кличка повідомили про відкриття паркувального майданчика на 300 місць у Києві Фото: паркінг (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

На вулиці Зоологічній біля столичного зоопарку облаштували паркувальний майданчик на 300 авто.

Про це повідомили на офіційному сайті столичної влади.

"Паркувальний майданчик на вулиці Зоологічній уже відкритий і працює. Тут зможуть паркуватися 300 авто", - зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Він повідомив, що поруч розташований "Зоопаркінг" - сучасний триповерховий паркувальний комплекс на 435 місць.

"Зазначу, що наш "Зоопаркінг", який знаходиться поруч, до суворих карантинних обмежень завжди був заповнений. Тому додаткова парковка дуже потрібна для цивілізованого паркування і вільної для проїзду вулиці Зоологічної. А значить - для комфорту водіїв і пішоходів", - підкреслив Непоп.

Він додав, що на "Зоопаркінгу" та новому паркувальному майданчику можуть залишати авто не тільки відвідувачі зоопарку, а й усі охочі водії.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко відкрив сучасний паркінг у столичному зоопарку у вересні 2020 року.

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