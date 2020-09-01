У Кличко сообщили, что к 1 сентября отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников

Фото: ученики в масках (facebook.com/koda.gov.ua)

В целом в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен

1 сентября за парты в Киеве сели более 30 тысяч первоклассников, которые будут обучаться по программе Новой украинской школы (НУШ).

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн.

К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. В целом в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен.

"Несмотря на карантинные ограничения мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-м заведении общего среднего образования; в каждой 8-й школе заменили окна на энергосберегающие", - рассказал Валентин Мондрыивский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тысяч учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 28 миллионов гривен уже закуплены дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября посетил школу №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаются в образовательных учреждениях противоэпидемические правила.

Он отметил, что согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске. Маски учащиеся могут не одевать только на уроках. А во время передвижения помещениями школы все должны быть в масках. Исключение - учащиеся 1-4 классов. Для них маски необязательны.

Мэр также зашел на урок к первоклассникам и поздравил их с первым днем в школе. И наведался в один из старших классов.

Напомним, сегодня в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат образовательного процесса существенно изменится. Как в условиях карантина проходит 1 сентября, и где первый звонок отмечают дистанционно - подробно на РБК-Украина.