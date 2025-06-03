Кличко: у серпні до Києва з візитом солідарності прибудуть мери європейських міст

"27-28 серпня до Києва прибуде група мерів європейських міст із символічним візитом солідарності. Всі разом ми оглянемо обʼєкти інфраструктури, пошкоджені російськими обстрілами. Відвідаємо «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги», Центр протезування. Щоб, зокрема, визначити, потреби в медобладнанні для відновлення наших військових та ветеранів, з яким нам можуть допомогти партнери. Визначимо з колегами спільні проєкти, які реалізуємо за участі міст-партнерів Києва", - повідомив Кличко.

Під час зустрічі в Брюсселі мер Києва та мер Брюсселя також обговорили подальшу співпрацю міст.

"Також Брюссель передасть ще три автомобілі швидкої - як гуманітарну допомогу в рамках міжміського співробітництва. Дякую Філіпу Клозу, громаді Брюсселя за постійну допомогу і підтримку. Та за залучення до неї ще більшого кола наших друзів", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Франкфурта Майком Джозефом з питань подальшої підтримки України. Джозеф погодився на запрошення мера Києва відвідати українську столицю з візитом підтримки й солідарності.

Також повідомлялося, що Кличко зустрівся у Франкфурті з Федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та обговорив подальшу підтримку України й гарантії безпеки.