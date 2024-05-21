UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко розповів, як змінювався Київ за 10 років його мерства

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому згадує, як 10 років тому прийшов на посаду мера Києва. Також він наводить приклади того, як за цей час змінювалася столиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"10 років… Багато це чи мало? Що ти планував, що встиг зробити, а що поки не вдалося?  Чи був я в найкритичніші моменти для країни націлений на якусь посаду? - Ні… Чи повністю потім розумів ті виклики, які отримав, і які доведеться долати на посаді мера столиці? - Не зовсім… Але треба було працювати. Змінювати місто, яке після влади януковичів і Революції Гідності ми отримали практично з нульовим бюджетом і величезним зовнішнім боргом", - зазначив Кличко.

Метою перетворень було зробити Київ європейською столицею, наголосив Кличко.

"Ми робили Київ гарнішим і комфортнішим. Робили європейською столицею. Вдень і вночі. В мирний час. У ковід.  Захищали і забезпечували життєдіяльність столиці воєнного часу. Сьогодні деякі події виглядають так, ніби відбувалися не з тобою… Але це - наша сучасна історія, життя і трансформації нашого міста. Яке ми з вами любимо. Змінюємо разом. Історія серця країни, яка вистоїть і переможе", - наголосив Кличко.

Як відомо, Віталій Кличко став мером Києва у травні 2014 року, набравши на виборах 56,7% голосів. На наступних виборах міського голови Києва, у жовтні 2020 року, за Кличка також проголосували понад 50% киян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко