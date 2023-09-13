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Кличко розповів, як столиця допомагає військовим

Середа 13 вересня 2023 18:36
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Кличко розповів, як столиця допомагає військовим Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Столиця збільшує допомогу військовим. За кошти столичного бюджету закуповуються автомобілі, дрони, аптечки та інші необхідні речі, а також ремонтується військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"До нас часто звертаються командири різних підрозділів за допомогою, і ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо чим можемо. Минулого року Київ виділив майже мільярд гривень. На цей рік допомогу збільшили до 5 мільярдів. Місто передає бійцям на передову автомобілі, дрони, системи Starlink, шоломи, бронежилети, генератори, аптечки, продукти харчування та засоби гігієни. Виділяє кошти на ремонт техніки. І столиця продовжує збільшувати допомогу нашим захисникам", - наголосив Віталій Кличко.

Також мер повідомив, що столиця знаходить додаткові можливості для допомоги бійцям на фронті.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги військовим з бюджету Києва до 5 млрд грн.

Крім того, в серпні Київрада додатково виділила військовим 800 млн грн на спорудження фортифікаційних споруд. А також за пропозицією Віталія Кличка було виділено 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції Міноборони для закупівлі дронів, засобів радіоелектронної боротьби тощо.

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Віталий Кличко Збройні сили України
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