Кличко рассказал, как столица помогает военным

Столица увеличивает помощь военным. За счет столичного бюджета закупаются автомобили, дроны, аптечки и другие необходимые вещи, а также ремонтируется военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"К нам часто обращаются командиры разных подразделений за помощью, и мы не отказываем никому. Помогаем чем можем. В прошлом году Киев выделил около миллиарда гривен. В этом году помощь увеличили до 5 миллиардов. Город передает бойцам на передовую автомобили, дроны, системы Starlink, шлемы, бронежилеты, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены. Выделяет средства на ремонт техники. И столица продолжает увеличивать помощь нашим защитникам", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр также сообщил, что столица находит дополнительные возможности для помощи бойцам на фронте.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко инициировал увеличение помощи военным из бюджета Киева до 5 млрд грн.

Кроме того, в августе Киевсовет дополнительно выделил военным 800 млн грн на строительство фортификационных сооружений. А также по предложению Виталия Кличко было выделено 300 миллионов гривен в виде субвенции Минобороны для закупки дронов, средств радиоэлектронной борьбы и пр.