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Кличко розповів про фортифікаційні укріплення навколо Києва

П'ятниця 31 травня 2024 14:37
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Кличко розповів про фортифікаційні укріплення навколо Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київ активно допомагає військовим у будівництві фортифікаційних споруд навколо столиці та в інших областях, звідки росіяни можуть знов спробувати піти в наступ.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на сесії Київради.

"Місто Київ активно залучене у спорудження захисних фортифікаційних споруд і допомогу військовим з тими питаннями, з якими вони до нас звертаються. Не можу розкривати всю інформацію, але повідомлю, що ми виконуємо всі запити військових, по їхнім заявкам, які до нас надходять. Для того, щоб Київ був максимально захищеним від можливого повторення нападу. Не таємниця, що столиця була і залишається метою ворога", - зазначив Кличко.

За його словами, питанням захисту приділяється максимальна увага. Більш того, постійно проходять наради з військовими і моделювання різних ситуацій, які можуть відбутись.

Мер Києва також наголосив, що всі рішення щодо захисту Києва ухвалюються військовими, а міська влада столиці активно допомагає їм, надаючи необхідне фінансування та техніку. Також столиця допомагає вирішувати питання захисту іншим регіонам.

"Питання укріплень, фортифікаційних споруд сьогодні стоїть гостро по всій країні. Я безпосередньо відвідую ключові напрямки, спілкуємось з керівниками секторів, де йдуть бойові дії. Зокрема, у Харківській області. На минулому сесійному засіданні до нас звертався секретар Чернігівської міської ради, і я переконаний, що ми повинні прийняти відповідне рішення. Тому що Чернігів – це також один з напрямків, де росіяни намагалися пройти до міста Києва. Чим більше ми будемо допомагати Київській області у зведенні фортифікаційних споруд, тим більше Київ буде захищений", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако звернувся до Київради з проханням допомогти місту посилити фортифікаційні укріплення на умовах співфінансування. Мер Києва Віталій Кличко підтримав звернення, зазначивши, що це питання захисту не лише Чернігова, але й Києва.

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Віталий Кличко
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