Кличко рассказал о фортификационных укреплениях вокруг Киева

Киев активно помогает военным в строительстве фортификационных сооружений вокруг столицы и других областях, откуда россияне могут снова попытаться пойти в наступление.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на сессии Киевсовета.

"Город Киев активно вовлечен в строительство защитных фортификационных сооружений и помощь военным с теми вопросами, с которыми они к нам обращаются. Не могу раскрывать всю информацию, но сообщу, что мы выполняем все запросы военных, по их заявкам, которые к нам поступают. того, чтобы Киев был максимально защищен от возможного повторения нападения. Не секрет, что столица была и остается целью врага", - отметил Кличко.

По его словам, вопросам защиты уделяется максимальное внимание. Более того, постоянно проходят совещания по военным и моделирование различных ситуаций, которые могут произойти.

Мэр Киева также подчеркнул, что все решения по защите Киева принимаются военными, а городские власти столицы активно помогают им, предоставляя необходимое финансирование и технику. Также столица помогает решать вопросы защиты других регионов.

"Вопрос укреплений, фортификационных сооружений сегодня стоит остро по всей стране. Я непосредственно посещаю ключевые направления, общаемся с руководителями секторов, где идут боевые действия. В частности, в Харьковской области. На прошедшем сессионном заседании к нам обращался секретарь Черниговского городского совета, и я убежден , что мы должны принять соответствующее решение. Потому что Чернигов – это также одно из направлений, где россияне пытались пройти в город Киев.

Ранее сообщалось, что и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако обратился в Киевсовет с просьбой помочь городу усилить фортификационные укрепления на условиях софинансирования. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал обращение, отметив, что это вопрос защиты не только Чернигова, но и Киева.