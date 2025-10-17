ua en ru
Кличко розповів, де в Києві поранені військові та цивільні можуть отримати сучасні протези

Київ, П'ятниця 17 жовтня 2025 15:45
Кличко розповів, де в Києві поранені військові та цивільні можуть отримати сучасні протези Фото: Віталій Кличко розповів, де у Києві можна отримати сучасний протез (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

В рамках проєкту Human Titans в Києві створили сучасний центр протезування, який надає допомогу українським військовим та цивільним після ампутацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Віталія Кличка у Telegram.

"Сьогодні разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали протезний центр "Human Titans", який наприкінці літа відкрили на базі однієї з міських лікарень", - розповів мер Києва.

Заклад надає допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. Він обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів.

"Центр Київ створив за підтримки мера Берліна Кая Веґнера та благодійної організації Life Bridge Ukraine й за участі компанії ONUR GROUP Ukraine. Наразі процес протезування та реабілітації в закладі проходять 13 ветеранів з різних регіонів України. Троє з них - вже на фінальній стадії", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що раніше поранені українські військові отримували протезування в Німеччині, а тепер захисники можуть зробити це в Києві.

"Нагадаю, у центрах протезування в Берліні пройшли навчання 6 техніків-протезистів з Києва. Також в рамках проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу. Тепер поранені захисники отримують протезування в центрі, який працює в Києві", - розповів Кличко.

Крім того, він наголосив, що європейські партнери продовжують допомагати громаді Києва у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, столиця України отримала від Брюсселю 9 карет "швидкої допомоги". Також Брюссель допомагає в оснащенні медзакладів, стажуванні медиків, передає гуманітарну допомогу, обладнання та спецавто.

"Втілення таких проектів показує силу партнерства європейських міст. Партнерства, яке допомагає рятувати здоров’я і життя українців", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше, мер столиці розповів, що після капремонту в Києві відкрили хірургічне відділення, де відновлюються поранені військові.

