Кличко: в рейтинге The Economist Киев поднялся на 13 позиций по сравнению с прошлым годом

Кличко прокомментировал результаты города в ежегодном рейтинге The Economist

В рейтинге The Economist самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018 Киев поднялся на 13 позиций по сравнению с прошлым годом. Об этом, комментируя результаты рейтинга, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Кличко.

По словам мэра Киева, не последнюю роль в формировании оценки комфортности жизни в рейтинге играет ситуация с безопасностью в стране.

"Даже несмотря на то, что, в целом, Киев живет мирной жизнью, за 700 километров от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов The Economist, - это угроза, что в результате влияет на оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит в целом в Украине”, - заявил он.

Как сообщается, Киев в 2018 году заняла 118 место в списке, набрав 56,6 баллов из 100 возможных и оказался в списке городов, которые за 5 лет (с 2013 года) больше всего ухудшил свое положение. Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

"Но, я хочу обратить внимание, что в сравнении с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге. И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов", - заявил он.

Кроме того, Кличко привел цитату из аналитической справки экспертов The Economist, в которой эксперты отмечают, что Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста.

"В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе", - цитирует Кличко справку экспертов.

"Когда манипулируют российские СМИ - это обидно, но понятно, потому что они иначе не работают. А вот когда украинские медиа не анализируют материалы, на которые ссылаются, а пользуются заголовками российских СМИ,- это непрофессионально и не на пользу государству", - подчеркнул Кличко.

Рейтинг The Economist состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная, это учитывают аналитики журнала. Ситуация с безопасностью, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.