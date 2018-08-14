Кличко: у рейтингу The Economist Київ піднявся на 13 позицій порівняно з минулим роком

Кличко прокоментував результати міста у щорічному рейтингу The Economist

У рейтингу The Economist найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018 Київ піднявся на 13 позицій порівняно з минулим роком. Про це, коментуючи результати рейтинга, заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Кличка.

За словами мера Києва, не останню роль у формуванні оцінки комфортності життя в рейтингу має безпекова ситуація в країні.

"Навіть попри те, що, в цілому, Київ живе мирним життям, за 700 кілометрів від столиці тривають бойові дії. Ми звикли до такого життя. А для експертів The Economist, - це загроза, що в результаті випливає на оцінку комфорту життя в місті. Цей рейтинг є проекцією оцінки експертами того, що відбувається загалом в Україні”, - заявив він.

Як повідомляється, Київ у 2018 році посіла у списку 118 місце, набравши 56,6 балів із 100 можливих і опинився в списку міст, які за 5 років (з 2013 року) найбільше погіршили своє становище. Згідно з даними рейтингу, показник комфорту життя в Києві впав на 12,6%.

"Але, я хочу звернути увагу, що в порівнянні з торішніми результатами, Київ піднявся в рейтингу на 13 позицій. В 2017 і 2016 році місто займало 131 позицію в рейтингу. І відзначу, що це не завадило Києву блискуче провести і фінал Ліги чемпіонів, і Євробачення, збільшити потік туристів", - заявив він.

Крім того, Кличко навів цитату з аналітичної довідки експертів The Economist, у якій експерти відзначають, що Київ значно поліпшує свої позиції за рахунок економічного росту.

"Протягом останніх дванадцяти місяців Київ значно поліпшує свої позиції за рахунок економічного росту та відносної політичної стабільності. Навіть попри конфлікт на Донбасі", - цитує Кличко довідку експертів.

"Коли маніпулюють російські ЗМІ - це прикро, але зрозуміло, бо вони інакше не працюють. А от коли українські медіа не аналізують матеріали, на які посилаються, а користуються заголовками російських ЗМІ,- це непрофесійно і не на користь держави", - наглосив Кличко.

Рейтинг The Economist складається з п'яти категорій: стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя. У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Потім оцінки з усіх категорій підсумовуються. Важливість кожної категорії для життя людини - різна, це враховують аналітики журналу. Безпекова ситуація, на думку експертів, складає 25% сумарного рейтингу.