Если Кличко решит баллотироваться на следующих президентских выборах, он имеет большие шансы, - Антипович

Мэр Киева Виталий Кличко может составить серьезную конкуренцию на следующих президентских выборах, если решит баллотироваться на них.

Антипович отметил, что у Кличко в Украине сейчас второй рейтинг доверия среди политиков после действующего президента - более 30%. А в столице уровень поддержки вообще более 50%. И это при том, что Виталий Кличко еще не заявлял о намерениях баллотироваться.

"Запрос на новое опытное лицо большой, а о Кличко никто не скажет, что у него нет опыта ... Поэтому может ли он составить конкуренцию? Да", - отметил социолог.

По словам Антиповича, в Украине сейчас есть спрос не просто на новые лица, а на профессионалов.

"Украинец все равно хочет новых лиц, но которые по крайней мере являются профессионалами. Эти люди с разных углов могли бы присутствовать в украинской власти, но они однозначно должны быть не замазаны в старой коррупционной системе", - пояснил Антипович.

Впрочем, сначала Виталий Кличко сделать выбор и, если он решит баллотироваться, начинать подготовку нужно уже сейчас, советует Алексей Антипович.

"Виталий Владимирович нужно посоветовать одно - определиться, нужно ли оно ему или нет, после чего сделать заявление. Поэтому для того, чтобы Кличко мог побороться на президентских выборах, нужно начинать кампанию", - посоветовал он.

Если Кличко начнет кампанию сейчас, у него больше шансов отобрать голоса у других основных кандидатов, потому что у них всех есть большие перетоки голосов, резюмировал социолог.

При этом он предупреждает: в случае, если мэр Киева решит баллотироваться на следующих президентских выборах, у него могут возникнуть проблемы с нынешним главой государства.