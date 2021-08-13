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Якщо Кличко вирішить балотуватися на наступних президентських виборах, він має великі шанси, - Антипович

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 15:11
Якщо Кличко вирішить балотуватися на наступних президентських виборах, він має великі шанси, - Антипович Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко може скласти серйозну конкуренцію на наступних президентських виборах, якщо вирішить балотуватися на них.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю соціолога, керівника соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича.

Антипович відзначив, що у Кличка в Україні зараз другий рейтинг довіри серед політиків після діючого президента - понад 30%. А у столиці рівень підтримки взагалі понад 50%. І це при тому, що Віталій Кличко ще не заявляв про наміри балотуватися.

"Запит на нове досвідчене обличчя великий, а про Кличка ніхто не скаже, що в нього немає досвіду… Тому чи може він скласти конкуренцію? Так", - зазначив соціолог.

За словами Антиповича, в Україні зараз є попит не просто на нові обличчя, а на професіоналів.

"Українець все одно хоче нових облич, але які принаймні є професіоналами. Ці люди з різних кутів могли б бути присутніми в українській владі, але вони однозначно мають бути не замазані в старій корупційній системі", - пояснив Антипович.

Втім, спершу Віталій Кличко має зробити вибір і, якщо він вирішить балотуватися, починати підготовку потрібно вже зараз, радить Олексій Антипович.

"Віталію Володимировичу потрібно порадити одне - визначитися, чи потрібно воно йому, чи ні, після чого зробити заяву. Тому для того, щоб Кличко міг поборотися на президентських виборах, потрібно починати кампанію", - порадив він.

Якщо Кличко почне кампанію зараз, в нього більше шансів відібрати голоси в інших основних кандидатів, тому що у них всіх є великі перетоки голосів, резюмує соціолог.

При цьому він попереджує: в разі, якщо мер Києва вирішить балотуватися на наступних президентських виборах, в нього можуть виникнути проблеми з нинішнім очільником держави.

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