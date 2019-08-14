Кличко: ремонт Борщаговского путепровода идет по графику

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу сентября восстановить трамвайное движение", - отметил Кличко.

По его словам, уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Фото: ремонт Борщаговского путепровода (пресс-служба)