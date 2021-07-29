Кличко и Разумков проводят День диалога на Украинском муниципальном форуме

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт АГУ.

"Для нас важно участие в этом мероприятии, в таком открытом диалоге, господина Дмитрия Разумкова, главы Верховной рады. И я благодарю за то, что он понимает важность вопросов местного самоуправления. И уделил внимание общению в широком кругу представителей местных властей. Надеюсь, сегодняшний разговор будет полезным для всех. И для эффективного решения важнейших вопросов, которые сегодня беспокоят громады и их руководителей", - отметил Кличко.

Он отметил, что форум - это площадка для выработки общей позиции по развитию местного самоуправления.

"Сегодня у нас здесь - площадка для обсуждения самых острых вопросов и наработки общей позиции по развитию местного самоуправления. По совершенствованию законодательной базы для решения конкретных проблем территориальных громад. Готовясь ко "Дню Диалога", Ассоциация городов собрала наиболее проблемные вопросы громад. Предложения по их решению мы передали соответствующим органам государственной власти", - подытожил Кличко.

XVI Украинский муниципальный форум - традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, которое является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности громад.

В этом году в форуме принимают участие более 500 глав украинских громад, а также иностранные гости - Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.