Кличко разом із мерами Варшави та Ольштина обговорили допомогу Україні

"Сьогодні разом з мером Варшави Рафалом Тшасковським взяли участь у дискусії на заході "Campus Polska 2023". В університеті Ольштина зібралися понад півтори тисячі студентів. Поляки, українці, молодь з інших країн, яка навчається в університетах Польщі. Мене запросили, аби почути, зокрема про те, як допомогти Україні сьогодні та як європейська молодь може долучитися до підтримки українських друзів", - зазначив Кличко.

Мер Києва також зустрівся з Пьотром Гржимовичем - мером Ольштина. Це велике місто яке надало прихисток кільком тисячам українців, що рятувалися від війни і допомагає їм.

"Говорили ми про допомогу, яку може надати Ольштин Києву, - генератори, медичне обладнання для оснащення реабілітаційного центру, який створюємо в столиці, гуманітарну допомогу", - додав Кличко.