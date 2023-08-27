UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко разом із мерами Варшави та Ольштина обговорили допомогу Україні

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Варшави Рафалом Тшасковським взяли участь у дискусії щодо того як європейська молодь може допомогти Україні. Захід проходив в університеті Ольштина, де зібралось понад півтори тисячі студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Сьогодні разом з мером Варшави Рафалом Тшасковським взяли участь у дискусії на заході "Campus Polska 2023".  В університеті Ольштина зібралися понад півтори тисячі студентів. Поляки, українці, молодь з інших країн, яка навчається в університетах Польщі.  Мене запросили, аби почути, зокрема про те, як допомогти Україні сьогодні та як європейська молодь може долучитися до підтримки українських друзів", - зазначив Кличко.

Мер Києва також зустрівся з Пьотром Гржимовичем - мером Ольштина. Це велике місто яке надало прихисток кільком тисячам українців, що рятувалися від війни і допомагає їм.

"Говорили ми про допомогу, яку може надати Ольштин Києву, - генератори, медичне обладнання для оснащення реабілітаційного центру, який створюємо в столиці, гуманітарну допомогу", - додав Кличко.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВаршаваКиїв