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Кличко рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах, - эксперт

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 13:47
Кличко рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах, - эксперт Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (udar.party)
Автор: Наталия Гурковская

Участие представителей большинства демократических политсил в съезде "УДАРа" свидетельствует о том, что Виталия Кличко рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook политолога Юрия Романенко.

По его мнению, именно Кличко рассматривают как центральную фигуру для консолидации демократических политсил.

"Съезд "УДАРа" показал, что Кличко уже рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах. Кличко же нужно, чтобы на него смотрели, как на наиболее мощную альтернативу", - считает Романенко.

Романенко добавил, что Зеленский делает ставку на электронные выборы в будущей избирательной кампании, а Кличко - на консолидацию.

"Также по его мнению, Кличко не делает рискованных маневров и медленно идет по пути формирования альянсов с региональной и национальной элитой. Весной уже будет видно, как это отразится на рейтингах", - подытожил Романенко.

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.

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