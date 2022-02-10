ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах, - експерт

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 лютого 2022 13:47
Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах, - експерт Фото: лідер "УДАРу" Віталій Кличко (udar.party)
Автор: Наталія Гурковська

Участь представників більшості демократичних політсил у з'їзді "УДАРу" свідчить про те, що Віталія Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook політолога Юрія Романенка.

На його думку, саме Кличка розглядають як центральну постать для консолідації демократичних політсил.

"З'їзд "УДАРу" показав, що Кличка вже розглядають як альтернативний центр на президентських виборах. Кличко ж потрібно, щоб на нього дивилися як на найбільш потужну альтернативу", - вважає Романенко.

Романенко додав, що Зеленський робить ставку на електронні вибори у майбутній виборчій кампанії, а Кличко - на консолідацію.

"Також на його думку, Кличко не робить ризикованих маневрів і повільно йде шляхом формування альянсів з регіональною та національною елітою. Весною вже буде видно, як це позначиться на рейтингах", - підсумував Романенко.

Як повідомлялося, 4 лютого відбувся XXV з’їзд політичної партії "УДАР Віталія Кличка". Під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером "УДАРу" Віталієм Кличком. Також під час з’їзду було ухвалено звернення до міжнародної спільноти щодо захисту демократії та свободи і підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Також на XXV з’їзді "УДАРу" команда презентувала економічний план дій "Захист. Безпека. Розвиток", який запропонувала вже сьогодні використовувати всім, від чиїх рішень залежить стан економіки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України