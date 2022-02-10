Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах, - експерт

Участь представників більшості демократичних політсил у з'їзді "УДАРу" свідчить про те, що Віталія Кличка розглядають як альтернативний центр на президентських виборах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook політолога Юрія Романенка.

На його думку, саме Кличка розглядають як центральну постать для консолідації демократичних політсил.

"З'їзд "УДАРу" показав, що Кличка вже розглядають як альтернативний центр на президентських виборах. Кличко ж потрібно, щоб на нього дивилися як на найбільш потужну альтернативу", - вважає Романенко.

Романенко додав, що Зеленський робить ставку на електронні вибори у майбутній виборчій кампанії, а Кличко - на консолідацію.

"Також на його думку, Кличко не робить ризикованих маневрів і повільно йде шляхом формування альянсів з регіональною та національною елітою. Весною вже буде видно, як це позначиться на рейтингах", - підсумував Романенко.