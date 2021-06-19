Кличко рассказал о цифровых сервисах, которые ввели в Киеве

Так, по его словам, столица внедряет: контроль безопасности в городе с помощью интеллектуальных камер видеонаблюдения, создание комфортного парковочного пространства и сервисов для пользования им, а также городское приложение "Киев Цифровой".

"Систему технологического - "умного" управления городом Киев начал внедрять первым в Украине, более 6 лет назад. Стартовали мы тогда с "открытого бюджета", который нам помогали запускать немецкие партнеры. Далее была система ProZorro, которую мы внедрили тоже первыми. Система электронных петиций, и много электронных сервисов для киевлян. И сегодня я могу сказать, что система управления городом находится у меня в кабинете. На большом экране, в онлайн режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же – с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии", - подчеркнул Кличко.

Мэр показал, как выглядит технологическая система управления: все сводные данные, показывающие статистику и реальную картину по всем сферам жизнедеятельности, города находятся на одной платформе и отражаются в онлайн-режиме.

Также Виталий Кличко рассказал о проекте по моделированию ситуаций и созданию эффективной транспортной модели города, которая даст возможность в онлайн-режиме анализировать загруженность дорог, планировать капитальные ремонты старых и строительство новых инфраструктурных объектов, основываясь на реальных данных и потребностях столицы.

"Такую модель Киев планирует создать в 2022 году. У нас уже есть данные, которые можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для дальнейшего прогнозирования. Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность дорог? Каких маршрутов общественного транспорта не хватает киевлянам? На эти вопросы сможем получить ответ благодаря моделированию. А следующий шаг – интеллектуальное управление трафиком. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и сэкономить время на передвижение по городу", - добавил он.

Он отдельно остановился на элементах "умного города", которые уже несколько лет работающих в Киеве. В частности - система электронных петиций и Общественный бюджет.

"Это - прежде всего, инструменты электронной демократии. Когда каждый житель может участвовать в развитии своего района, города. Вносить свои предложения и реализовывать проекты. Только за 4 года существования Общественного бюджета в столице реализовали более 1000 проектов, инициаторами которых были киевляне. В этом году голосование за проекты на следующий год начнется 17 августа", - рассказал Виталий Кличко.

Современный город, по словам мэра столицы, - это сложная система, все артерии которой - для эффективности управления - должны быть подключены к сети с возможностью дистанционного сбора данных и управления различными процессами.

"В этом году мы планируем обеспечить полное покрытие города беспроводной сетью IoТ, к которой постепенно подключим миллионы интеллектуальных устройств-сенсоров. Для чего? Для того чтобы в ближайшее время мы могли осуществлять: мониторинг качества воздуха и водоемов, дистанционный контроль микроклимата в учебных и здравоохранения, контроль и оптимизацию вывоза мусора, дистанционное снятие показаний счетчиков, контроль доступа в подвалы, крыши, лифтовые шахты в жилищно-коммунальном хозяйстве и многие другие инструменты для эффективного управления и для комфорта киевлян",, - рассказал Кличко.